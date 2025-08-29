МИД КНР выступил против гегемонии и за развитие вместе с другими странами

Республика готова поддерживать концепцию общей судьбы с другими странами, отметил замминистра Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Китай выступает против односторонней гегемонистской политики и будет развиваться вместе с другими странами на принципах солидарности и сотрудничества. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

"Китай готов поддерживать концепцию общей судьбы со всеми странами, опираться на историческую мудрость, демонстрировать эпохальную ответственность, взаимодействовать в духе солидарности, сообща двигаться вперед для достижения благородной цели по созданию человеческого сообщества с единой судьбой", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Как отметил китайский дипломат, международное сообщество "широко признает" такую концепцию, которая "выходит за рамки эгоизма и протекционизма, разрушает гегемонистское мышление некоторых стран, ставящих собственные интересы превыше всего". По словам Ма Чжаосюя, такая позиция Пекина отражает его "уникальную точку зрения" на перспективы развития человечества.

"Это имеет большое значение для укрепления солидарности и сотрудничества между странами в целях совместного создания лучшего будущего для человечества", - подытожил он.