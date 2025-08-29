Вашингтону следует сосредоточиться на продвижении взаимовыгодных проектов, отметил замминистра иностранных дел республики Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 29 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не смогут путем давления сдержать развитие КНР. Как заявил заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, Вашингтон должен сосредоточиться на продвижении взаимовыгодных проектов.

"Мы готовы к обоюдному уважению, мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству с США, но в то же время будем решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития нашей страны, - отметил он на пресс-конференции. - Попытки сдержать развитие и рост Китая или помешать великому возрождению китайской нации обречены на провал".

Как уточнил замглавы МИД КНР, политика давления и принуждения со стороны Вашингтона в отношении Пекина "не сработает и не сможет увенчаться успехом". "Мы готовы взаимодействовать с Соединенными Штатами для сближения, реализовать важный консенсус, достигнутый между главами наших государств, поддерживать контакты, устранять разногласия, расширять сотрудничество, продолжать искать правильный путь для сосуществования Китая и США в новую эпоху", - добавил Ма Чжаосюй.

Он напомнил, что с начала текущего года председатель КНР Си Цзиньпин дважды беседовал по телефону, а также обменялся несколькими посланиями с президентом США Дональдом Трампом. Тем самым, как отметил замминистра иностранных дел Китая, Пекин задал курс для дальнейшего развития китайско-американских отношений.

Ма Чжаосюй обратил внимание, что КНР и Соединенные Штаты имеют "обширные общие интересы и широкие возможности для сотрудничества". По его словам, это должно помочь Китаю и США в укреплении двустороннего партнерства и дружественных отношений, в стимулировании "значимых, практических и позитивных" проектов, выгодных как для обеих стран, так и для всего мира.