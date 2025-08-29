После своего призыва канцлер Германии столкнулся с критикой со стороны бизнесменов

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал частный сектор поддержать Бундесвер (ВС ФРГ - прим. ТАСС) и столкнулся с критикой со стороны немецких бизнесменов. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По ее информации, Мерц призвал частные предприятия "предоставить сотрудникам время от времени возможность проходить учения совместно с вооруженными силами". Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также заявлял, что намерен увеличить численность Бундесвера со 182 тыс. до 260 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что большинство компаний, с которыми связалась газета, либо уклонились от четкого ответа на предложение канцлера Германии, либо ответили отрицательно.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что правительство Германии рассчитывает к 2029 году нарастить оборонные расходы до с нынешних €75 млрд до €170 млрд.