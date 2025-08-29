По словам министра госсекретариата республики Прасетио Хади, президент Индонезии Прабово Субианто одобрил создание рабочей группы по вопросам увольнений и совета по охране труда

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Индонезии согласилось выполнить несколько ключевых требований, выдвинутых профсоюзами в ходе протестов у здания парламента Индонезии в центре Джакарты. Об этом заявил министр госсекретариата республики Прасетио Хади, передает газета Jakarta Globe.

По его словам, президент Индонезии Прабово Субианто одобрил создание рабочей группы по вопросам увольнений и совета по охране труда. "Президент согласился с этими двумя инициативами, они будут реализованы", - указал министр. Вместе с тем он не подтвердил, намерено ли правительство удовлетворить требования профсоюзов о повышении минимальной заработной платы.

28 августа несколько тысяч членов профсоюзов вышли на массовую акцию протеста к зданию индонезийского парламента. Они выдвинули различные требования, включая повышение зарплат, прекращение массовых увольнений и проведение реформы налогообложения.