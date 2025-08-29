На фото президент США машет автомобилистам из окна закусочной

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Белый дом поздравил американцев с грядущим праздником Днем труда, использовав фото президента США Дональда Трампа, на котором тот стоит на выдаче заказов "МакАвто" в ресторане быстрого питания McDonald's.

"Почти наступили выходные по случаю Дня труда", - говорится в сообщении Белого дома в Facebook. (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На фото запечатлен Трамп, который машет автомобилистам из окна закусочной. Он в белой рубашке и с красным галстуком, поверх надет фартук сети.

В октябре 2024 года, когда Трамп еще был кандидатом в президенты, он попробовал себя в роли сотрудника McDonald's в Пенсильвании. По данным телеканала Fox News, Трамп прибыл в один из ресторанов Mcdonald's в городе Фистервил и, надев фартук, приготовил несколько порций картофеля фри, а также выдал несколько заказов посетителям заведения за свой счет. В ходе получасового пребывания в ресторане быстрого питания Трамп отметил, что ему понравилась работа в заведении, и не исключил, что попробует поработать в ресторане вновь.

День труда отмечается в США в первый понедельник сентября. Впервые День труда отмечался в США 5 сентября 1882 года, когда около 10 тыс. человек прошли по нью-йоркскому Бродвею парадом в честь трудящихся. В 1887 году первый понедельник сентября был объявлен нерабочим в штате Орегон, а семь лет спустя закон о присвоении Дню труда статуса общенационального выходного одобрил Конгресс США.