Каллас: каждая страна ЕС должна сама решать вопрос об отправке войск на Украину

Глава дипслужбы также заявила, что на данный момент у Евросоюза нет никаких гарантий со стороны России для войск, которые европейские страны хотят отправить на Украину

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза будут самостоятельно решать вопросы об отправке своих войск на Украину после прекращения боевых действий, общего европейского решения пока нет. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

"Страны ЕС должны сами решать вопрос о войсках на земле. Мы уже слышали, что некоторые страны уже приняли решения, что отправят войска, некоторые нет, мы обсуждаем это", - сказала Каллас. Она также подчеркнула, что "нейтральные страны могут принять участие в этом".

Каллас также заявила, что на данный момент у ЕС нет никаких гарантий со стороны России для войск, которые европейские страны хотят отправить на Украину. Отвечая на прямой вопрос, есть ли у Брюсселя гарантии безопасности от Москвы для европейских военных на Украине, Каллас выступила с утверждением, что "Россия не хочет мира", и призвала "усилить давление" на РФ, чтобы она согласилась на ввод войск стран ЕС.