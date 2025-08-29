Axios: экс-премьер Британии и зять Трампа займутся послевоенным устройством Газы

По данным портала, ключевым элементом плана является полное отстранение от политических процессов в анклаве радикального палестинского движения ХАМАС

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер займутся разработкой проекта политического и административного устройства сектора Газа после окончания боевых действий в анклаве. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

По его данным, Блэр и Кушнер, который был старшим советником Трампа во время его первого срока на посту президента и занимался ближневосточными вопросами, получили от американского лидера "благословение" на активизацию работы над планом послевоенного управления в Газе. Ключевым элементом плана, который одновременно создает основные трудности его разработки, является полное отстранение от политических процессов в анклаве радикального палестинского движения ХАМАС, отмечает корреспондент. По его данным, это принципиальная позиция Израиля, из которой также исходят и США.

Как отметили источники, экс-премьер Великобритании и зять Трампа пока не определились с тем, кто должен будет управлять сектором Газа и обеспечивать там безопасность после окончания боевых действий и устранения ХАМАС как организованного движения. Разработка плана может занять длительное время, но Белый дом рассчитывает на то, что он будет готов к моменту завершения Израилем военной операции в анклаве. К этому времени США должны предложить "международно признанную структуру управления" в секторе Газа, которая гарантирует безопасность Израиля и позволит еврейскому государству вывести свои войска из палестинского анклава, отмечается в материале.

27 августа Трамп провел встречу с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером, на которой обсуждалось урегулирование конфликта в Газе. На встрече также присутствовали Блэр, Кушнер, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и несколько других чиновников администрации США.