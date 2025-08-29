Президент Бразилии начал принимать ответные меры на пошлины США

Бразильские власти проинформируют американское правительство о своем решении 29 августа

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва распорядился начать процесс принятия ответных мер на американские таможенные пошлины в размере 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента республики Жералду Алкмина.

"Надеюсь, это поможет ускорить диалог и переговоры", - сказал вице-президент.

Кроме того, источник агентства уточнил, что бразильские власти официально проинформируют правительство США о своем решении 29 августа.

По информации Bloomberg, в течение 30 дней Палата внешней торговли Бразилии определит, подпадают ли принятые США меры под действие Закона об экономической взаимности. В случае положительного решения группа министров разработает список контрмер.

Ранее Трамп ввел тарифы на ряд бразильских товаров в размере 50%, в их числе мясо и кофейная продукция. В то же время в Вашингтоне приняли решение освободить от пошлин целлюлозу из Бразилии, комплектующие самолетов, редкоземельные металлы и апельсиновый сок. Бразильский лидер обещал зеркальный ответ, однако позже выразил надежду, что делегация страны во главе с вице-президентом сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.

11 апреля президент Бразилии подписал Закон об экономической взаимности. Его действие распространяется на страны, которые вводят односторонние торговые меры против южноамериканской республики. Закон в том числе устанавливает "критерии приостановки коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности".