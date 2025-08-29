Как ожидается, это может произойти в случае, если стороны заключат ожидаемую сделку по закупке Киевом ранее запрошенных у Вашингтона ракет

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут поставить Киеву более 3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) уже до конца 2025 года. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как ожидается, это может произойти в случае, если стороны заключат ожидаемую сделку по закупке Украиной ранее запрошенных у США ракет. В материале отмечается, что дальность поражения ERAM составляет 150-280 миль (240-450 км). На данный момент остается неясным, будут ли введены какие-либо ограничения на применение Киевом этих вооружений.

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Украине до 3 350 ракет ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн. Киев может использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также деньги, выделенные ранее Соединенными Штатами. В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающего за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, говорится, что украинские власти, помимо ракет, запросили также навигационные системы и средства подавления помех для их оснащения.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу этих систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.