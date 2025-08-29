В Киеве назвали работу Рады катастрофой надежд украинского народа

Депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что действующий до сих пор созыв получился самым молодым по возрасту и опыту депутатов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал работу парламента, созыву которого 29 августа исполняется ровно шесть лет, катастрофой надежд украинского народа.

"Ровно 6 лет работы Рады этого созыва. То, что произошло за эти годы, и я даже не о войне, я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал он в Telegram-канале.

Нынешний IX созыв Рады начал работу 29 августа 2019 года на пятилетний срок согласно конституции Украины. Фактически полномочия парламента истекли 29 августа 2024 года, однако постоянное продление военного положения, которое было введено на Украине 24 февраля 2022 года, делает невозможным проведение парламентских выборов в стране.

Другой депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что действующий до сих пор созыв получился самым молодым по возрасту и опыту депутатов. "По всем прогнозам экспертов, должен был удержаться не долго. А получилось самое длинное в истории", - заявил он и добавил, что "пока не очень видно конца этому параду безудержных перемен и голосований".

Помимо парламентских выборов, на Украине с прошлого года также не проводились выборы президента. Полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти.