Лидер оппозиционного блока назвал страну "51-м штатом США в переходном периоде"

КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор раскритиковал решение властей Канады ввести санкции против него и соратников по политформированию.

"Канада, этот 51-й штат США в переходном периоде - вы специально о себе напомнили? Чтобы все вспомнили о вашем временном суверенитете? Кстати, хотел спросить: после того, как вы станете 51-м штатом США, в ваших посольствах сделаете sex shop, гей-штаб или зоомагазин? А в здании вашего правительства я бы открыл приют для бездомных из Вашингтона, все равно бесполезное здание", - написал Шор в Telegram-канале.

Ранее экс-глава Гагаузии и один из лидеров оппозиционного "Патриотического блока" Ирина Влах заявила, что Канада ввела санкции против нее по просьбе президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

МИД Канады сообщил о санкциях, которые введены против 16 физических лиц и двух организаций из Молдавии, среди которых Влах, нынешняя глава Гагаузии Евгения Гуцул и оппозиционный блок "Победа". Как говорится в опубликованном 28 августа заявлении ведомства, принятые меры обусловлены "вмешательством РФ в дела Молдавии в преддверии следующих парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября 2025 года".

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная Санду Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно соцопросам, также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

К этим парламентским выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.