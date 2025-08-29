Создаваемая Карапетяном партия примет участие в выборах в Армении в 2026 году

В скором времени в Армении ожидаются электоральные процессы, и самым удобным способом участия в них является партийное участие, подчеркнул племянник бизнесмена Нарек Карапетян

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Политическая партия, создаваемая российским бизнесом Самвелом Карапетяном, ранее арестованным в Ереване, примет участие в парламентских выборах 2026 года в Армении. Об этом на презентации волонтерского движения "Мер дзевов" ("По-нашему") сообщил племянник бизнесмена Нарек Карапетян.

"В скором времени в Армении ожидаются электоральные процессы, и самым удобным способом участия в них является партийное участие. На втором этапе нашей деятельности мы готовимся на основе движения и разработанных профессионалами проектов путем партийного участия [в парламентских выборах] превратить [эти проекты] в госпроекты. Уверены, что сможем их воплотить в результате предстоящих в 2026 году выборов", - сказал он.