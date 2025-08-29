Глава дипведомства Саймон Харрис положительно оценил решение Совета Безопасности ООН продлить мандат миротворческой миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до 31 декабря 2026 года

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Государства Евросоюза рассмотрят возможность запуска специальной миссии по тренировке и поддержке Вооруженных сил Ливана с целью укрепления безопасности и усиления возможностей властей страны по противостоянию внешним и внутренним вызовам. Об этом заявил глава МИД Ирландии Саймон Харрис по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС.

"Я намерен обсудить здесь с коллегами вопрос того, каким образом ЕС может использовать механизмы для поддержки и тренировки ливанских вооруженных сил. Мы уже делали подобное для Украины, для Боснии [и Герцеговины], и я считаю, что мы должны рассмотреть на конференции, что мы можем сделать полезного для поддержки и подготовки ливанской армии. Ирландия намерена провести этот разговор, я ожидаю начала этого разговора и что в ближайшие недели уже будет документ с мерами Европы по запуску миссии по тренировке, которая позволит усилить ливанскую армию", - сказал Харрис.

Он положительно оценил решение Совета Безопасности ООН продлить мандат миротворческой миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) до 31 декабря 2026 года. Глава МИД Ирландии считает, что страны ЕС должны использовать это время до начала 2027 года для помощи в обновлении ливанских вооруженных сил. Харрис также напомнил, что Ирландия принимает участие в ВСООНЛ многие десятилетия и за это время страна потеряла в Ливане 47 своих военнослужащих и специалистов.

5 августа правительство Ливана одобрило разработку плана поэтапного разоружения всех военизированных формирований в стране, включая "Хезболлах", в соответствии с требованиями США и Израиля. План должен быть утвержден на заседании кабинета 2 сентября. Предусматривается, что в обмен на передачу шиитскими отрядами 50% своего ракетного арсенала ливанской армии Израиль начнет вывод войск из пяти пограничных районов, оставшихся под его контролем после конфликта в 2024 году.