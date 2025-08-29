Владимир Зеленский спасает свою власть, отправляя людей на верную гибель, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Европейские лидеры, выступающие за введение войск их стран на Украину, преследуют те же цели по уничтожению протестного электората и других неугодных, что и Владимир Зеленский, уничтожающий население с помощью насильственной мобилизации. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание, что для стимула всучить винтовки гражданам, страну нужно сделать еще беднее. К примеру, Зеленский не смог побороть украинскую нищету и коррупцию, продолжил Медведчук, и тогда у него остался один вариант - загнать бедных в армию и там уничтожить. "Как видим, задача по уничтожению украинцев выполняется на отлично, Зеленского давно пора отстранить от власти, а это некому сделать - протестный электорат сбежал из страны, посажен в тюрьмы, запуган, убит на фронте", - указал он.

"Сегодня, отправляя людей на верную гибель, Зеленский просто спасает свою власть, с которой не хочет расстаться. Он в мирной жизни оказался плохим управленцем и государственником, но война позволяет ему не только убирать конкурентов, но и уничтожать протестный электорат. Те же цели преследуют авторы проекта введения европейских войск в Украину. У них ситуация очень сходная с наркофюрером", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

В этой связи он привел слова канцлера Германии Мерца, заявившего, что "социальное государство в том виде, в каком оно существует сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить с экономической точки зрения". "Таким образом, канцлер Германии заявил немцам, что государство их больше не собирается защищать и поддерживать. Но при этом Германия тратит десятки миллиардов евро на войну в Украине и собирается тратить еще больше. Это нелогично, если думать об интересах немцев, а если ставится задача отправить ненужный балласт на Восточный фронт, то картина складывается весьма реалистической", - объяснил Медведчук.

Между тем, продолжил он, граждане европейских стран должны поддержать ввод войск своих государств, а с этим есть проблемы. Например, согласно опросу исследовательского института Civey, 51% немцев считают участие Бундесвера в миротворческой миссии на Украине дурной затеей. Одобряет ее лишь 36% респондентов", - отметил политик.