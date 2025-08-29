МИД Ирана: желание "евротройки" вернуть антииранские санкции продиктовано США

Как отметил представитель иранского дипведомства Эсмаил Багаи, поведение стран "евротройки" показывает, что они придерживаются того мирового порядка, где лишь сила делает правым

ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Стремление стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) активировать механизм snapback по восстановлению санкций ООН против исламской республики не имеет законных оснований и демонстрирует лишь полное подчинение европейских стран воле США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Их ("евротройки" - прим. ТАСС) решение инициировать восстановление отмененных резолюций Совета Безопасности по Ирану продиктовано не юридической необходимостью или здравым смыслом, а, как признал [госсекретарь США] Марко Рубио в своем заявлении для прессы от 28 августа 2025 года, означает их подчинение NSPM-2 (президентскому меморандуму США, в котором американский лидер Дональд Трамп провозгласил политику "максимального давления" на Иран - прим. ТАСС) от 4 февраля 2025 года", - написал он в X.

Как отметил Багаи, поведение стран "евротройки" показывает, что они придерживаются того мирового порядка, где "лишь сила делает правым, а нарушитель (имеется в виду выход США из СВПД в 2018 году - прим. ТАСС) диктует правила игры".

В четверг Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

МИД Ирана в свою очередь назвал решение Великобритании, Германии и Франции инициировать процесс восстановления санкций ООН против исламской республики "провокационной и неоправданной эскалацией". Тегеран пообещал ответить "соответствующим образом" на действия стран "евротройки".

26 августа в Женеве состоялись переговоры Ирана и "евротройки" на уровне заместителей министров иностранных дел по вопросам урегулирования разногласий вокруг иранской ядерной программы. В ходе встречи обсуждалось требование Великобритании, Германии и Франции к Ирану восстановить доступ инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также возобновить дипломатические переговоры для достижения нового соглашения по его ядерной программе. Переговоры завершились безрезультатно.

Ядерная сделка

Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий. Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.

Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но они завершились безрезультатно.