КИШИНЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы должны поддерживать мир на берегах Днестра до окончательного урегулирования проблемы Приднестровья. Об этом заявил на пресс-конференции президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя призывы молдавской стороны к замене военных на миссию гражданских наблюдателей.

"Вначале должен быть определен статус [Приднестровья], а потом уже будет рассмотрен вопрос о нахождении миротворческих сил, военного присутствия, а не наоборот", - сказал Красносельский.

Он напомнил, что подобная миссия гражданских наблюдателей не смогла предотвратить военную агрессию со стороны Молдавии 19 июня 1992 года. "Они все разбежались по городу Бендеры, как мыши. Их потом с трудом удалось собрать. Слава богу, все были живы, здоровы и отправлены, так сказать, в свои государства. Это гражданская миссия. Они даже не удосужились написать какого-то отчета о начале боевых действий. Они самоликвидировались. Они испугались. Вот и все", - отметил президент.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с голубыми касками Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В регионе также находится Оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит как поддержка миротворческой операции, так и охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, вывезенных туда после вывода советских войск из европейских стран.