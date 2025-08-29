Граждане Республики Армения имеют право участвовать в выборах в качестве избирателей и быть лидерами, заявил племянник бизнесмена Нарек Карапетян

ЕРЕВАН, 29 августа. /ТАСС/. Российский бизнесмен Самвел Карапетян, ранее арестованный в Ереване, станет идейным лидером политической силы "Мер дзевов" ("По-нашему"), партия будет учреждена до конца года. Об этом на презентации волонтерского движения "Мер дзевов" сообщил главный ответственный Координационного совета, заместитель главы группы компаний "Ташир", племянник бизнесмена Нарек Карапетян.

"Самвел Карапетян также является гражданином Республики Армения и нашим идейным лидером. Граждане Республики Армения имеют право участвовать в выборах в качестве избирателей и быть лидерами", - заявил Нарек Карапетян, добавив, что партия будет учреждена до конца года.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа.

Премьер Армении Никол Пашинян, ранее касаясь данного заявления бизнесмена, призвал тех, кто делает подобного рода высказывания, сначала отказаться от гражданства других стран и потом делать такие заявления.