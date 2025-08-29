ЦАХАЛ: в Газе больше не действуют гуманитарные паузы

Решение было принято военными "исходя из оценки ситуации на местах и на основе директив политического руководства" еврейского государства, отметил представитель израильской армии Авихай Эдри

КАИР, 29 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила город Газа зоной боестолкновений и отменила действие там ежедневных тактических пауз. С соответствующим заявлением выступил представитель израильской армии Авихай Эдри.

"С 10:00 сегодняшнего дня [29 августа] в городе Газа прекращают свое действие тактические гуманитарные паузы. Отныне данный район считается зоной боевых действий", - написал Эдри на арабском языке в X. Он подчеркнул, что данное решение было принято военными "исходя из оценки ситуации на местах и на основе директив политического руководства" еврейского государства. Представитель ЦАХАЛ указал, что, хотя армия "будет по-прежнему поддерживать все усилия, направленные на улучшение гуманитарной ситуации в Газе", военные "продолжат наступление на позиции террористических формирований в анклаве".

27 июля Армия обороны Израиля заявила о введении в гуманитарных целях в ряде районов сектора Газа ежедневной тактической паузы в военных действиях с 10:00 мск до 20:00 мск в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и городе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что "с 06:00 до 23:00 будут постоянно действовать определенные безопасные маршруты для обеспечения безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения через сектор Газа". В израильской армии отметили, что эти решения "были согласованы с ООН и международными организациями".

Контролирующее Газу палестинское радикальное движение ХАМАС раскритиковало такое решение и заявило, что Израиль использует гуманитарные паузы "как прикрытие для продолжения боевых действий, в ходе которых погибают мирные граждане" анклава.