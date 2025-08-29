Первая группа сотрудников Министерства внутренней безопасности прибудет в город 2 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует задействовать до 200 сотрудников Министерства внутренней безопасности (МВБ) страны в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренний документ администрации Трампа.

По его данным, МВБ запросило Пентагон предоставить военно-морскую базу Грейт-Лейкс для "30-дневных операций в районе Большого Чикаго". По словам неназванного чиновника, МВБ обсуждало с военными возможность использовать базу для мероприятий по "иммиграционному контролю". В запросе указано, что на базе требуется место для более чем 200 сотрудников, а также "командный пункт реагирования на инциденты", прачечная, парковка на 140 автомобилей и складские помещения для медицинских принадлежностей и оружия.

В документе отмечается, что первая группа сотрудников Министерства внутренней безопасности прибудет в город 2 сентября. Вопрос использования базы Грейт-Лейкс ожидает рассмотрения министром обороны США Питом Хегсетом.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны. Мэр Чикаго Брэндон Джонсон и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер высказались против этой инициативы.