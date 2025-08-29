Вэнс заявил, что готов стать президентом США, "если с Трампом случится трагедия"

Президент США отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа, отметил вице-президент

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, если Дональд Трамп не сможет завершить свой президентский срок.

"Я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме, отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней", - сказал он газете USA Today.

Ранее портал Axios сообщил, что представители Республиканской партии рассматривают Вэнса в качестве кандидата в президенты на выборах в 2028 году.