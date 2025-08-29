Страны Евросоюза рассматривают такие меры из-за сотрудничества этих государств с Россией

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Главы МИД Европейского союза на неформальной встрече в Копенгагене обсудят введение санкций против НПЗ, портов и организаций из Индии и КНР за сотрудничество с Россией.

По информации портала Euractiv, министры поднимут вопрос о значительном расширении списка санкций против "пособников" России в "экосистеме" так называемого теневого флота, с помощью которого Москва якобы обходит ограничения. Отмечается, что санкции также могут быть введены против частных операторов, предоставляющих услуги регистрации судов.

Портал подчеркивает, что ЕС поднимет вопрос вторичных санкций отчасти из-за давления со стороны Белого дома на фоне противостояния Индии и США. 6 августа Вашингтон довел торговые пошлины в отношении Нью-Дели до 50% в связи с приобретением Индией российской нефти и нефтепродуктов.

Ранее глава евродипслужбы Кая Каллас пообещала дальнейшую милитаризацию Украины и призвала страны ЕС принять вторичные санкции против энергосектора России, что, по логике Брюсселя, якобы должно приблизить мир. Об этом она заявила по прибытии на неформальную двухдневную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгагене.

Это был первый раз, когда чиновник ЕС открыто призывает к введению европейских вторичных санкций, формально Брюссель всегда выступал против этой меры. Несмотря на это, в реальности ЕС уже давно использует санкции против стран и организаций, активно работающих с Россией.