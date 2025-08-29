NV: ограничение полномочий НАБУ и САП привело к бунту в партии Зеленского

По данным радио, во фракции "Слуга народа" сейчас "праздник непослушания"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Попытка Владимира Зеленского взять под контроль Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) привела фактически к бунту в правящей партии "Слуга народа". Об этом сообщает украинское радио NV со ссылкой на неназванного представителя партии.

22 июля депутаты проголосовали за ограничение независимости НАБУ и САП, чем открыли "ящик Пандоры": на улицу вышли сотни недовольных украинцев, а внутри "Слуги народа" начался бунт, - отмечает СМИ. По словам одного из депутатов "Слуги народа", "особенно напрягло то, что парламентариев сделали крайними", хотя даже среди представителей правящей партии были те, "кто за этот трэш не голосовал".

Протесты удалось нейтрализовать повторным голосованием, усилившим полномочия антикоррупционных органов, а вот успокоить депутатов после такого скандала оказалось значительно сложнее. "Во фракции сейчас «праздник непослушания», - описывает нынешнюю атмосферу внутри "Слуги народа" один из ее топ-представителей. - Это как в детском саду, когда дети обиделись и все переворачивают. Эти настроения назревали давно, а НАБУ и САП их просто прорвали. Кто-то требует улучшения условий жизни, поэтому вновь вернулись дискуссии об отмене запретов на выезд депутатов за границу. А кто-то хочет, чтобы офис президента поделился с депутатами частью властных полномочий. Очевидно одно: своей фракции Зеленский теперь должен будет предлагать нечто гораздо большее, чем готов был давать до сих пор".

Особенно несвоевременным скандал с НАБУ и САП оказался для нескольких "слуг", которых руководство партии почти готово было отпустить из Рады, но передумало: побоялось, что на фоне последних событий это повлечет за собой неконтролируемый хаос во всем коллективе. "Тех, кто реально готов уйти, пока только человек 10. Некоторые из них написали заявление и просто забили на Раду, хотя их еще никто никуда не отпускал. Этакая «итальянская забастовка»", - объяснил ситуацию один из представителей партии.

По состоянию на 29 августа в парламенте остается 397 депутатов, это настоящий антирекорд, подытоживает NV.

О скандале вокруг НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП стали зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес в Раду законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов". 31 июля этот документ был принят большинством голосов парламентариев сразу в двух чтениях, тут же подписан спикером парламента, а затем и самим Зеленским и вступил в силу на следующий день. По мнению многих западных аналитиков и СМИ, историей с НАБУ и САП Зеленский дискредитировал себя в глазах Запада.