НАТО в месяц отправляет по 18 тыс. тонн военного груза через Польшу на Украину

Груз перевозится наземным, железнодорожным и воздушным транспортом, но в основном используется автомобильный транспорт, заявил заместитель командующего миссией генерал-майор Бундесвера Майк Келлер

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) в месяц перевозит на Украину около 18 тыс. тонн военного груза через транспортные узлы Польши. Об этом заявил заместитель командующего миссией генерал-майор Бундесвера Майк Келлер.

"Наш крупнейший логистический узел - в Польше, <...> с 18 тыс. тоннами грузов в месяц", - сказал он в интервью украинскому агентству Укринформ. Как отметил генерал, груз перевозится наземным, железнодорожным и воздушным транспортом, но в основном используется автомобильный транспорт.

Он подчеркнул, что помимо Польши еще один транспортный узел находится в Румынии, однако он намного меньше и пока не задействован в поставках военного груза миссии НАТО.

По словам Келлера, миссия НАТО с марта перевезла уже порядка 60 тыс. тонн военного груза через Польшу на Украину. При этом почти все, что можно было найти на складах союзников, в том числе западное и советское вооружение, уже было передано Киеву с 2022 года.