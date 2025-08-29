Фидан: Турция продолжит добиваться приостановки участия Израиля в работе ООН

Глава МИД республики заявил, что в западных странах растет общественное возмущение геноцидом со стороны еврейского государства

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит вместе со странами-единомышленницами добиваться полной приостановки участия Израиля в работе Генассамблеи ООН.

"В западных странах растет общественное возмущение геноцидом, совершаемым Израилем. Правительства заявляют, что больше не могут это игнорировать. Крайне важно, чтобы эта реакция стала более коллективной. В этом контексте мы продолжим предпринимать шаги совместно со странами-единомышленницами, чтобы прекратить торговлю с Израилем, полностью приостановить участие Израиля в работе ассамблеи ООН, прекратить поставки оружия и боеприпасов в Израиль", - заявил Фидан во время выступления в парламенте, где проходит внеочередное заседание по ситуации в секторе Газа.

Он отметил, что "благодаря усилиям Турции даже те страны, которые ранее поддерживали Израиль, теперь начали выступать за идею урегулирования на основе создания двух государств" - Палестины и Израиля. "Такие страны, как Великобритания, Франция, Канада, Мальта, Новая Зеландия, Португалия и Австралия, объявили о намерении признать Государство Палестина. Это исторический поворотный момент в международной дипломатии в контексте палестинского вопроса", - указал глава МИД.

Фидан сообщил, что дипломатические усилия Турции сосредоточены на двух направлениях. Это "обеспечение немедленного прекращения продолжающегося геноцида и войны и немедленная доставка гуманитарной помощи". "Второе направление - это сохранить решение о двух государствах в повестке дня и обеспечить его международное признание. Если Израиль продолжит свою непреклонную политику в Палестине, игнорируя международное право, это, несомненно, будет иметь региональные и глобальные последствия. Поэтому мы продолжим наши контакты с ведущими игроками для снижения напряженности в нашем регионе и продвижения мирных инициатив", - сообщил он.

Фидан заявил, что главная цель этих усилий - "создание зоны мира и стабильности на Ближнем Востоке" путем урегулирования проблемы силами региона и внутри него. "К сожалению, Израиль с его безудержным экспансионизмом стал главным препятствием на пути к достижению этой цели. Если правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не будет остановлено, Ближний Восток не обретет мира. Политика Израиля, направленная на экспорт нестабильности по всему региону, представляет серьезную угрозу региональному миру и безопасности", - заявил Фидан.