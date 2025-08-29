Украинец угрожал поджогами в Польше из-за вето Навроцкого на помощь беженцам

Мужчине грозит депортация

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полиция задержала проживающего в Польше гражданина Украины, который опубликовал в Tik-Tok видео с угрозой поджечь дома поляков в случае прекращения социальной помощи для украинских беженцев. Мужчине грозит депортация.

"Несколько часов спустя публикации видео в интернете варшавская полиция задержала гражданина Украины, угрожающего поджогами", - написал глава польского МВД Марчин Кервиньский в X. Министр добавил, что полиция направит в погранслужбу запрос на депортацию злоумышленника, которым оказался 40-летний строитель с Украины.

В пятницу пользователь Tik-Tok под ником stepan3336 опубликовал видеозапись. На ней он говорит на украинском языке, что "будут гореть дома", если польские власти прекратят выплату украинцам пособия на детей ("800 плюс").

25 августа Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев.