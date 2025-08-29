Страны Балтии, Польша и Финляндия просят у ЕК денег на усиление борьбы с БПЛА

Как отмечается в письме МВД Литвы, ситуация в сфере безопасности в регионе остается напряженной

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Страны Балтии, Польша и Финляндия совместно обратились в Еврокомиссию с просьбой о выделении финансовых средств на усиление борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщило МВД Литвы.

"Партнеры направили письмо, в котором выражается обеспокоенность участившимися случаями нарушения своего воздушного пространства и отмечается необходимость усиления его охраны с просьбой признать целевые проекты в этой сфере приоритетными в финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в письме, ситуация в сфере безопасности в регионе остается напряженной. В июле на территорию Литвы из Белоруссии залетели два беспилотника. Одним из них был аппарат российского производства "Гербера" без боевой составляющей. Другой был оснащен взрывчатым зарядом массой 2 кг. Оба аппарата упали на землю без каких-либо последствий.

После этих инцидентов Минобороны и МИД Литвы обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой укрепить на восточном фланге альянса систему противодействия БПЛА.