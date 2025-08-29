Politico: чиновники США и ЕС считают Уиткоффа недостаточно компетентным

Неопытность спецпосланника американского президента по миротворческим миссиям бросается в глаза, признались собеседники издания

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Чиновники США и ЕС в частном порядке критикуют спецпосланника американского президента по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа за неподготовленность к встречам на высшем уровне и неопытность. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

"Его неопытность бросается в глаза, президент к нему прислушивается, что очевидно, но возникает некоторая путаница в том, что было сказано и согласовано", - приводит газета слова неназванного чиновника.

По информации собеседников, Уиткофф отказывается консультироваться с экспертами по дипломатическим вопросам, что порой оставляет его неинформированным и даже неподготовленным. Согласно источникам газеты, в офисе спецпосланника не хватает сотрудников, разбирающихся в России или имеющих опыт сложных дипломатических переговоров. Помимо этого, сам Уиткофф большую часть времени проводит в Белом доме, а его команда в здании Госдепартамента.

Чиновники критикуют Уиткоффа за непостоянство и переменчивость. По их мнению, ему трудно сосредоточиться на выполнении более чем одной задачи, кроме того, он редко читает правительственную почту. "Дело в том, что Уиткофф не проявляет никакой последовательности", - заявил один из чиновников.

При этом другие источники Politico отвергают эту информацию. Они утверждают, что Уиткофф ежедневно проверяет свою правительственную электронную почту и получает сводку от разведки. Он также регулярно консультируется с государственным секретарем Марко Рубио.

28 августа британское агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф пришел 6 августа на встречу с президентом России Владимиром Путиным без секретаря Госдепартамента, нарушив тем самым протокол. В результате Уиткофф остался без записей точных слов российского главы и предоставил противоречивую информацию во время телефонного разговора с европейскими лидерами 7 августа.