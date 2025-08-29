Глава МИД Венгрии считает, что из-за политических ошибок Евросоюза, в том числе оказания военной помощи Киеву и санкций против Москвы, Европа превратилась в "континент войны"

БУДАПЕШТ, 29 августа. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский после завершения конфликта на Украине должны будут ответить на неприятные вопросы о том, почему они стремились затянуть военные действия и вовремя не приложили усилий для достижения мира. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на ежегодном политическом фестивале "Транзит" в Тихани на берегу озера Балатон.

Он считает, что из-за серьезных политических ошибок Евросоюза, в том числе оказания военной помощи Украине и санкций против России, Европа превратилась в "континент войны", потеряла конкурентоспособность и проигрывает в соревновании США и Китаю. "Вместо того чтобы положить конец войне, были приняты решения по ее расширению, которые привели к явным потерям в Европе с точки зрения социально-экономической безопасности, инфляции, цен на продовольствие, энергоносители и так далее. И если война закончится, то европейские политические лидеры должны будут ответить на вопрос, почему они выбрали именно такую стратегию. Становится ясно, почему западные европейцы не заинтересованы в прекращении войны", - сказал глава МИД, выступление которого транслировали венгерские телеканалы.

Сийярто отметил, что есть еще одна важная вещь: за три с половиной года ситуация на Украине значительно ухудшилась. "Половина страны разорена, сотни тысяч людей погибли, миллионы стали беженцами, спасаясь от экономического краха и так далее и тому подобное. И если сейчас будет заключено соглашение, то очевидно, что из-за положения на поле боя оно не может быть более благоприятным для Украины, чем потенциальное соглашение трехлетней давности. Именно поэтому не только европейским лидерам, но и президенту Украины будет задан вопрос, почему они не захотели договариваться три с половиной года назад, когда можно было достичь более выгодного соглашения", - заявил министр.

Он допустил, что Зеленский будет вынужден объяснять украинским гражданам, на основании какого решения были прекращены мирные переговоры с Россией в Стамбуле весной 2022 года. "Почему там не было подписано мирное соглашение? Кто давал указания и кто заставил Зеленского не подписывать это соглашение и продолжать войну? Это серьезные вопросы, на которые [европейская] политическая элита в данный момент отвечать не хочет", - подчеркнул Сийярто.

Весной 2022 года российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле и условились об урегулировании конфликта, но договоренности не вступили в силу из-за изменения позиции Киева и вмешательства лидеров стран Запада, в частности Великобритании. Принципы соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений.