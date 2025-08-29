Фидан: Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов Израиля

Нет другой страны, которая бы полностью прекратила торговые связи с еврейским государством, отметил глава МИД республики

СТАМБУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна закрыла свое воздушное пространство для Израиля и запретила турецким судам входить в израильские порты.

"Мы полностью прекратили торговлю с Израилем, не разрешаем турецким судам заходить в израильские порты. Мы не разрешаем израильским самолетам входить в наше воздушное пространство. Нет другой страны, которая бы полностью прекратила торговые связи с Израилем", - сказал Фидан на внеочередном заседании турецкого парламента, где обсуждается ситуация в секторе Газа.

По словам главы МИД Турции, Израиль препятствует распределению в Газе гуманитарной помощи, "использует голод как оружие". "Израиль продолжает проведение государственного терроризма. Геноцид в Газе усугубляется", - отметил Фидан.

Власти Турции ранее сообщали, что республика полностью прекратила торговлю с Израилем в мае 2024 года.