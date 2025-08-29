Париж и Берлин утверждают, что Москва "не демонстрирует намерения завершить конфликт"

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Париж и Берлин намерены нарастить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам заседания совета министров Франции и Германии.

"Поставки будут расширены в связи с массированными российскими ударами в последние недели", - цитирует документ Agence France-Presse.

Франция и Германия утверждают, что Россия "не демонстрирует намерения завершить конфликт".

Межправительственная встреча проходила в Тулоне (департамент Вар на юге Франции) под председательством президента Французской Республики Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине, при этом Москва сохраняет заинтересованность и готовность к нему.