Как отметил премьер-министр Словакии, фашизм затаился в холодную войну

БРАТИСЛАВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что фашизму и нацизму в холодную войну удалось скрыться от внимания мировой общественности, а сейчас они негативно влияют на отношения Запада и Востока.

"Фашизм и нацизм не были задавлены и наказаны. Им лишь удалось скрыться в период "холодной" войны. Возможно, и из-за этого сейчас открываются темы новой войны и конфликта между Востоком и Западом", - приводит информационное агентство TASR слова Фицо, выступившего на торжественной церемонии по случаю 81-ой годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия).

Фицо отметил, что его правительство всегда будет реализовывать политику мира, базирующуюся на безоговорочном соблюдении международного права. "Сейчас легкомысленно [некоторые деятели] открывают тему новой войны, нового конфликта между Востоком и Западом, говорят о раскройке РФ, ставят под сомнение итоги Второй мировой войны", - сказал глава правительства, добавив, что в Словакии помнят, откуда пришла свобода и какую цену народы СССР заплатили за победу над фашизмом.

Премьер Словакии подчеркнул, что считает правильным свое решение посетить состоявшиеся 9 мая в Москве торжества по случаю 80-летия Победы. Он также сообщил, что 1 сентября направляется в Китай для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.