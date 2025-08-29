По словам президента Белоруссии, с Китаем нужно договариваться

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия пытается убедить США, что Китай сегодня нельзя "поставить на колени". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Центральному телевидению Китая.

"В переговорах с теми же американцами я пытаюсь их убедить, что Китай сегодня нельзя поставить на колени. Китай нельзя сегодня наклонить - это уже не тот Китай. Недавно [президент США] Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары. А потом вынужден был отступить. Почему? Потому что такая мощная империя, какой являются США, не может обойтись без Китая, китайских товаров", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, с Китаем нужно договариваться.

"Я уверен, что Дональд - как показали последние события, совсем не глупый человек - обратит на это внимание и будет договариваться с Китаем", - указал он. Как считает президент Белоруссии, Китай превратился в империю, без которой невозможно решить ни одного глобального вопроса в современном мире.

"Поэтому, если вы будете сильны, мы будем сильнее, поскольку у нас тесные отношения", - сказал Лукашенко.

Как отметил лидер республики, на переговорах с США представители американской администрации поднимают тему сотрудничества Белоруссии с КНР.

"Я по-народному очень просто говорю: вы захлопнули дверь перед нами, [а] в Китае нам всегда была открыта дверь и никто ее не закрывал. Поэтому мы с Китаем сотрудничали и будем сотрудничать. Мы никогда не предадим наши отношения и нашу дружбу с китайским народом, китайским государством и моим другом [председателем КНР] Си Цзиньпином. Нам было бы очень сложно в этот санкционный период, когда коллективный Запад обрушил на нас людоедские санкции, если бы не было у нас России и Китая", - заявил он.

По мнению Лукашенко, китайцы - "страшные патриоты" и им есть чем защищать свою страну.

"Когда я был у вас однажды на параде, я увидел новейшие образцы вашей техники. Это было потрясающе. И я сделал для себя вывод, наблюдая за этими процессами, [что] у вас есть все, чтобы защитить Китай. Во-вторых, у вас есть решимость защищать свою землю. Это просто страшные патриоты. Я американцам об этом говорю: ни мы, ни американцы в этом плане рядом с вами не стояли. Вы настолько решительны, что любой противник, прежде чем развязать против вас какую-то войну, тысячу раз подумает, прежде чем это сделать", - добавил белорусский президент.