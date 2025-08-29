Лукашенко назвал свой главный стимул в работе

Речь идет о доверии сограждан

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что главным стимулом в работе для него является доверие сограждан.

"Я часто говорю об этом, хотя мои коллеги и те, кто рядом работает, мне говорят: не говорите это. Я случайный президент. Это действительно [так]. Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать президентом? Я это, конечно, ценю, и для меня это главный стимул в работе. Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ, я не должен его подвести", - поделился он в интервью Центральному телевидению Китая.

Лукашенко выразил мнение, что такое чувство ответственности должно быть у каждого президента. "Но у меня оно должно быть особенно. Потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен. Наверное, я еще все и не отдал, что ему должен. Буду, пока я жив, это делать. Ну и надо любить своих людей, свой народ. Их нельзя подвести. Если у тебя будет эта ответственность, ответственность руководителя, тогда тебе и Господь поможет", - считает лидер республики.

Он также напомнил, что Белоруссия исторически и географически находится между Востоком и Западом, поэтому ее всегда подталкивают к выбору той или иной стороны. И особенно остро это ощущалось в период после распада СССР. "В те времена, после распада Советского Союза, я часто говорю об этом, Беларусь была самой советской республикой. Она была самой преданной республикой в составе Советского Союза. Наш народ - интернациональный, он привык жить в дружбе, согласии", - указал Лукашенко.

Он констатировал, что разрыв всех налаженных цепочек был очень болезненным как для экономики, так и для Белоруссии в целом. В тот же период остро встал вопрос выбора, в какую сторону республике двигаться дальше. "Националисты наши, которые привели Украину к войне, кстати, кричали: да нам не надо Китай, нам не надо Россию, нам надо свой путь, а если что, то с поляками или с американцами. Если бы мы тогда поступили не по-китайски, а рванули на Запад, мы бы сегодня страны не имели, она бы просто развалилась. У нас не было бы экономики. И у нас, как в некоторых постсоветских республиках, перманентно были бы эти цветные революции. Это был бы подарок Западу. Но мы по-китайски поступили", - пояснил президент.