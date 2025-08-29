Президент Белоруссии отметил, что организация развивается основательно и спокойно

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что государствам - участникам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужна собственная валюта для осуществления международных расчетов.

"На одном из заседаний я упрекнул наших коллег, что мы слишком медленно действуем. Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая. По словам главы государства, ШОС развивается основательно и спокойно. "Может, нам надо научиться развиваться по-китайски спокойно и уверенно. Поэтому мы будем в этом отношении двигаться", - отметил Лукашенко.

Президент примет участие в предстоящем в Китае саммите ШОС. "Если по одному вопросу я смогу договориться [с зарубежными лидерами], это уже великое дело для нас", - пояснил президент, говоря об ожиданиях от встречи глав государств объединения.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, а также руководители 10 международных организаций.

Ранее Лукашенко рассказал, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит ШОС. По словам главы государства, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель местных сортов "Першацвет", "Бриз" и "Гарантия".