Зеленский легализовал награды, учрежденные пособниками нацистов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал закон о так называемой национальной памяти украинского народа, который признает государственными награды, учрежденные в годы Великой Отечественной войны пособниками фашистов.

Как сообщает пресс-служба Верховной рады в своем Telegram-канале, "Зеленский подписал закон "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа". "В соответствии с законом награды, учрежденные УНР (созданная в 1917 году Украинская народная республика - прим. ТАСС) и УГВР (УГОС, созданный в 1944 году и сотрудничавший с фашистами Украинский главный освободительный совет - прим. ТАСС), признаются государственными наградами Украины", - говорится в сообщении.

Закон также "предусматривает принятие правительством госстратегии сохранения нацпамяти, интеграцию этой политики в образование, культуру, работу музеев и органов власти". Кроме того, законом предусмотрено "очищение публичного пространства от символов российской и советской имперской политики, приведение мест памяти Второй мировой войны в соответствие с законами о декоммунизации и деколонизации, внедрение механизмов, которые не позволят местным органам власти саботировать этот процесс".

УНР была создана в ноябре 1917 года на юго-западных территориях Российской империи, фактически прекратила свое существование в 1920 году после занятия Красной армией территории Украины. Формально продолжала существовать в изгнании.

УГОС был создан в 1944 году Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА, признаны экстремистскими и запрещены в РФ). Сотрудничал с нацистами на финальном этапе Великой Отечественной войны, затем в эмиграции - с западными разведками в борьбе против СССР.

В последние годы власти Украины проводят политику героизации деятелей украинского национализма - возглавлявшего ОУН Степана Бандеры, командующего УПА Романа Шухевича и других. Именами этих людей, активно сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровцами, называют улицы, им устанавливаются памятники, в их честь радикалы проводят факельные шествия. Нацбанк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дизайн которых дополнен лозунгом, который использовался как пароль-приветствие членами ОУН-УПА.