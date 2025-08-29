По словам президента, он получил мандат от народа Франции, и он будет выполнен в полной мере в соответствии с обязательствами

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не намерен подавать в отставку до окончания положенного срока.

"Я получил мандат от народа Франции, и он будет выполнен в полной мере в соответствии с обязательствами, вопреки желанию тех, кто проиграл на выборах", - сказал французский лидер. Он выступал на пресс-конференции в Тулоне по итогам заседания совета министров Франции и ФРГ.

Ранее основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сообщил, что фракция его политической силы начнет в сентябре процедуру отрешения Макрона от власти в связи с кризисным состоянием финансов в стране.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание (нижняя палата парламента) вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.