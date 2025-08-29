Нельзя допустить угрозы цифровому сектору или правилам, которые Евросоюз выбрал для себя, заявил президент Франции

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Европа должна быть непреклонна и должна дать ответ, если президент США Дональд Трамп воплотит свои угрозы ввести дополнительные пошлины против ЕС из-за, по его мнению, дискриминирующих правил цифрового регулирования. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Если такие меры будут приняты, они будут носить принудительный характер и потребуют ответной реакции со стороны европейцев. Сегодня мы не можем допустить угрозы нашему цифровому сектору или правилам, которые мы выбрали для себя", - сказал Макрон.

В этом контексте он подчеркнул важность саммита по "цифровому суверенитету", запланированного в ФРГ на 18 ноября, на котором вместе с Еврокомиссией страны ЕС будут обсуждать перспективы поддержки европейских компаний для разработки решений в сфере информационных, квантовых технологий. Также Макрон заявил, что ЕС не хочет попадать в зависимость от США и в космической сфере.

"Именно поэтому суверенитет - это наши правила, и в этом вопросе мы будем непреклонны. Европейцы принимают решения самостоятельно, и никто другой. И мы будем реагировать с помощью существующих механизмов противодействия, если нам будут угрожать или навязывать пошлины в связи с этими вопросами", - заключил он.

Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести дополнительные пошлины на товары из тех стран, чьи цифровые правила, по его мнению, дискриминируют американские компании. Помимо этого, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа обсуждает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, то им грозит штраф до 6% глобальной выручки.