Он также обратился к законодательным органам власти во всем мире с призывом прекратить с еврейским государством военные и торговые связи

СТАМБУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Парламент Турции призвал приостановить членство Израиля в ООН и в других международных организациях за проводимую им политику геноцида в секторе Газа, а также обратился к законодательным органам власти во всем мире с призывом прекратить с ним военные и торговые связи. Об этом говорится в его резолюции, принятой единогласно по итогам внеочередного заседания, посвященного ситуации в Газе.

"Мы призываем приостановить членство Израиля в ООН и в международных организациях, пока его правительство не откажется от политики геноцида. <…> Мы призываем все национальные парламенты прекратить военные и торговые отношения с Израилем, немедленно предпринять действия, направленные на срыв эмбарго в отношении Палестины", - следует из документа за подписью спикера парламента Нумана Куртулмуша.

В резолюции отмечается, что в Газе в течение двух лет погибли порядка 70 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, свыше 150 тыс. были вынуждены покинуть анклав, его гражданская инфраструктура разрушена. "Палестинские женщины, дети и пожилые люди обречены израильскими властями на голод и смерть. [Премьер Израиля Биньямин] Нетаньяху и его преступная организация, не ограничиваясь варварским уничтожением палестинцев, приступили к аннексии всех поселений, включая Газу. К сожалению, ни одна международная организация, кроме Международного уголовного суда, не пытается остановить незаконные решения и массовые убийства израильского правительства. Сегодня наш парламент собрался, чтобы донести до парламентов мира свои предложения и призывы к солидарности с палестинским народом. Мы надеемся на поддержку национальных законодательных органов", - говорится в резолюции.

В тексте указывается, что турецкие парламентарии решительно осуждают многолетнюю оккупацию Палестины Израилем. "Мы призываем международное сообщество усилить давление на Израиль для достижения немедленного и постоянного прекращения огня, вывода его войск и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу", - подчеркивается в резолюции.

В ней также заявлено, что единственным способом достижения справедливого и прочного мира в регионе является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.