ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Израильская армия ликвидировала на юге Ливана начальника штаба батальона сил специального назначения "Радван" шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар и уничтожила начальника штаба батальона сил "Радван" движения "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что "действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня.