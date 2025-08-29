Ближневосточный конфликт Израиль ликвидировал начальника штаба батальона спецназа "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что "действия террориста представляли собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня