Важно, чтобы все государства-члены и постоянные наблюдатели имели возможность быть представленными, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик

ООН, 29 августа. /ТАСС/. ООН намерена обсудить с Госдепартаментом США вопрос о выдаче виз членам Организации освобождения Палестины (ООП) и должностным лицам Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи, которая пройдет в сентябре.

"Мы собираемся обсудить это с Госдепартаментом. Мы, очевидно, надеемся, что это будет решено. Важно, чтобы все государства-члены и постоянные наблюдатели имели возможность быть представленными", - сказал Дюжаррик.

Он подчеркнул важность присутствия палестинской делегации в свете предстоящей встречи по двухгосударственному решению, которую в начале сессии ГА проведут Франция и Саудовская Аравия. Эта встреча является продолжением международной конференции, прошедшей в Нью-Йорке в конце июля.

Заявление представителя ООН прозвучало в ответ на решение Госдепартамента США отказать в выдаче виз членам ООП и должностным лицам ПНА в преддверии очередной сессии ГА ООН. В конце июля США ввели визовые санкции в отношении членов ООП и должностных лиц ПНА. Как утверждалось в заявлении Госдепа, ООП и ПНА, в частности, "инициируют и поддерживают действия в международных организациях, которые подрывают и противоречат их предыдущим обязательствам", а также "принимают меры с целью придания международного характера их конфликту с Израилем" путем обращений в Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Американская сторона полагает, что ООП и ПНА "продолжают поддерживать терроризм, в том числе путем подстрекательства к насилию и его героизации".

Власти некоторых стран, включая Канаду и Францию, ранее заявили, что намерены признать палестинскую государственность в этом году. Власти Великобритании также выразили готовность сделать это, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Вашингтон неоднократно призывал союзников США и другие страны не признавать Палестину, заявляя, что это затруднит урегулирование ближневосточного конфликта.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.