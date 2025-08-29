Экс-глава Военного комитета НАТО прокомментировал возможное участие Германии в действиях "коалиции желающих"

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Чем ближе конец конфликта на Украине, тем иррациональнее становятся высказывания ее европейских союзников. Такое мнение выразил германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

"Чем ближе эта война к концу, тем более иррациональными, нелепыми и непатриотичными становятся публичные высказывания", - сказал он в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus, комментируя возможное участие Германии в действиях "коалиции желающих".

По словам военного, тревогу вызывает тот факт, что "такие высказывания принимаются без возражений". "Ключевой вопрос заключается не в том, можем ли мы участвовать в такой операции, а в том, в интересах ли Германии рисковать тем, что немецкие солдаты будут вовлечены в боевые действия с российскими вооруженными силами", - пояснил Куят.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил, что участники "коалиции желающих", поддерживающей Киев, в том числе представители Великобритании, Франции и ФРГ, проведут переговоры на следующей неделе. По словам французского лидера, на завершающем этапе обсуждения находятся вопросы, связанные с направлением военных на Украину после прекращения огня.