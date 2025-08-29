Канцлер ФРГ связал это с тем, что РФ якобы "дестабилизирует большую часть" страны и проводит операции по вмешательству через соцсети

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ, считает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

"Мы уже в состоянии конфликта с Россией", - сказал глава германского правительства.

Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что Россия якобы "дестабилизирует большую часть" ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. По словам Мерца, разведслужбы докладывают ему о ежедневных атаках на инфраструктуру и оказание влияния на общественное мнение со стороны РФ. Мерц также заявил, что "именно таким видит президента России Владимира Путина", когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России "хищником у дверей" Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высказывания президента Франции иногда переходят грань разумного и приличного, становясь низкопробными оскорблениями в отношении России и ее народа, отметив, что заявления Макрона о "хищнике" и "людоеде" в лице российского президента были сделаны в контексте украинского кризиса, она подчеркнула, что ситуация вокруг Украины была спровоцирована в немалой степени "при активном участии предшественников Макрона, предыдущих президентов Франции". Захарова добавила, что Франция была активным участником госпереворота на Украине и именно такая политика на самом деле является хищнической.

Что касается заявлений о конфликте ФРГ с Россией, то в прошлом подобное высказывание экс-главы МИД Анналены Бербок вызвало дебаты внутри страны и позже было опровергнуто пресс-службой внешнеполитического ведомства. Выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге в январе 2023 года Бербок утверждала, что страны Европы "ведут войну против России, а не друг против друга" и призывала увеличить помощь Киеву. Министр также заявила, что "Германия уже находится в состоянии войны с Россией". МИД Германии заявил газете Bild в связи с этим высказыванием, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине.