За последние 8 лет показатели взаимной торговли выросли почти в три раза, сообщил посол республики в России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудничество Узбекистана и РФ достигло беспрецедентно высокого уровня, за последние 8 лет показатели взаимной торговли выросли почти втрое. Об этом заявил посол республики в России Ботиржон Асадов, выступая на круглом столе, посвященному 34-летию независимости Узбекистана.

"Хотелось бы особо отметить, что за последние годы сотрудничество Узбекистана с Российской Федерацией достигло беспрецедентно высокого уровня. Наглядным подтверждением является установление между двумя странами всеобъемлющего сотрудничества, партнерства и союзничества. В основе всех этих прорывных процессов узбекско-российских отношений лежит постоянный тесный и доверительный диалог между двумя государствами, контакты на уровне парламента и правительства, углубление промышленной кооперации, развитие культурных и гуманитарных связей", - сказал посол.

"За последние 8 лет показатели взаимной торговли выросли почти в три раза. Наш руководитель [президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев] поставил планку [уровня товарооборота с Россией] - $30 млрд до 2030 года", - напомнил дипломат. Он указал на впечатляющие успехи в сфере инвестиций - сегодня Россия является одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, в республике реализуются инвестиционные проекты в энергетической, горно-металлургической сферах.

Асадов отметил, что при продвижении взаимовыгодных торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией используются возможности новых перспективных платформ. Примером является налаживание активного сотрудничества между регионами двух стран. В мае 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан состоялось первое заседание Совета регионов РФ и Узбекистана. Параллельно с политическим направлением интенсивно развивается культурно-гуманитарная сфера. В Узбекистане созданы и функционируют филиалы 14 ведущих российских вузов, идет работа над открытием еще двух. В России сейчас обучается порядка 6 тыс. узбекистанских студентов, и Россия оказывает содействие Узбекистану в повышении квалификации кадров на различных востребованных направлениях.

Сфера туризма демонстрирует позитивную динамику. За первые 8 месяцев этого года турпоток из России в Узбекистан увеличился на 12% и составил почти 550 тыс. человек, обратил внимание посол.

Празднование Дня независимости Узбекистана

День независимости отмечается в Узбекистане 1 сентября. В пятницу в посольстве республики в Москве состоялся круглый стол с участием посла, заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, экспертов, средств массовой информации. Участники обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, посол рассказал о достижениях Узбекистана за 34 года, представил основные принципы внешней политики республики.