Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер подчеркнул, что на планете "нет организаций, которые были бы ответственны за гибель большего числа американцев, чем преступные картели и наркоторговцы, действующие в западном полушарии"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Миссия вооруженных сил США включает в себя защиту американских граждан от преступных картелей и иностранных террористических организаций. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя информацию о размещении военных кораблей США у побережья Венесуэлы.

"Президент [США Дональд Трамп] еще во время предвыборной кампании, а затем с первого дня своего президентства и в первых исполнительных указах заявлял, что преступные картели в этом полушарии являются иностранными террористическими организациями, представляющими явную и непосредственную угрозу для американского народа", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "На этой планете нет организаций, которые были бы ответственны за гибель большего числа американцев, чем преступные картели и наркоторговцы, действующие в западном полушарии", - добавил Миллер.

"Президент четко заявил, что миссия вооруженных сил США включает в себя защиту нации от этих иностранных террористических организаций и преступных картелей", - подчеркнул замглавы аппарата Белого дома. "То, что вы видите, это решимость президента и вооруженных сил Соединенных Штатов бороться и ликвидировать организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, преступные картели и эти иностранные террористические организации в нашем полушарии", - резюмировал он.

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало 19 августа о том, что три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. По данным газеты The New York Times, Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас отрицает. 7 августа министр юстиции (генеральный прокурор) США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.