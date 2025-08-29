Документ сообщает, что возможная продажа "будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине услуг по материально-техническому обеспечению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на $179,1 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, Киев ранее запросил у США техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них. Американская сторона готова предоставить "засекреченные и незасекреченные запчасти, техническую поддержку, засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и обновления для него, модификации систем и соответствующие комплекты", а также различное другое оборудование.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности". Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное предоставление услуг и систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.