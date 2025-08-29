Президент США выразил уверенность в том, что такой шаг "стал бы катастрофой" для страны

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что все введенные им ранее пошлины в отношении поставок из других государств остаются в силе, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих тарифов незаконными.

"Все пошлины по-прежнему в силе", - написал американский лидер в Truth Social. По его словам, апелляционный суд в округе Колумбия ранее "ошибочно постановил", что упомянутые тарифы "следует отменить". Трамп выразил уверенность в том, что такой шаг "стал бы катастрофой" для США. "Это сделало бы нас слабыми в финансовом отношении, а нам нужно быть сильными", - добавил он.

Трамп отметил, что оспорит упомянутое постановление в Верховном суде США.