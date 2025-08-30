Asahi: Япония планирует провести кардинальный пересмотр иммиграционной политики

В настоящий момент число иностранцев в стране составляет 2,9%

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается провести кардинальный пересмотр иммиграционной политики, который может привести к ее ужесточению и ограничению числа прибывающих в страну на долгосрочный период иностранцев. Об этом сообщила газета Asahi.

Министерство юстиции, в ведении которого находится иммиграционное бюро, соберет специальную экспертную группу, которая будет заниматься обсуждением этой темы. Отмечается, что правительство намеревается оценить, какое влияние растущее число проживающих в Японии иностранцев оказывает на само японское общество, включая социальное обеспечение, уровень заработных плат и состояние общественной безопасности.

В настоящее время число иностранных граждан, проживающих в Японии на долгосрочной основе, составляет 2,9% общего населения страны. По оценке японских властей, к 2070 году этот показатель достигнет 10%, выйдя на один уровень с развитыми западными странами, однако в Японии допускают, что это может произойти значительно раньше. Отмечается, что может быть рассмотрена возможность создания специальной программы социальной интеграции иностранцев и даже введение ограничений на число въезжающих в страну иностранцев в случае повышения градуса напряженности в обществе.

Тема недовольства иностранцами была одной из самых горячих в ходе предвыборной кампании на выборах в верхнюю палату парламента Японии, которые прошли 20 июля. Продвижением соответствующей риторики в основном занималась оппозиционная Партия участия в политике, выступавшая под лозунгом "Японцы - превыше всего". Члены этой партии в своих выступлениях нередко прибегали к искажению фактов, а порой и откровенной дезинформации, связанной с проживающими в стране иностранцами. Другие партии, в частности - Коммунистическая партия Японии (КПЯ), неоднократно обвиняли Партию участия в политике в расизме и ксенофобии, однако руководство Партии участия в политике настаивает на том, что не выступает против иностранцев, и отвергает подобные обвинения. Эта партия с явным националистическим уклоном на прошедших выборах продемонстрировала очень хороший для себя результат - увеличив число представителей в верхней палате с 1 до 14.

На фоне заострения внимания к теме иностранных граждан, премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение создать в рамках правительства специальную группу по делам проживающих в стране иностранцев, которых консервативные группировки обвиняют в массовых злоупотреблениях, в частности, при использовании местной страховой медицины, в уклонении от уплаты налогов и других нарушениях. Некоторые местные наблюдатели связывают такой шаг правительства с попыткой "перехватить тему", нашедшую отклик у определенной части общества.