Ким Чен Ын снова встретился с семьями бойцов, павших в Курской области

Председатель государственных дел КНДР извинился за то, что жизнь военнослужащих не была спасена

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын снова встретился с семьями военнослужащих, павших при освобождении Курской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидера КНДР 29 августа сопровождали руководящие кадры Центрального комитета Трудовой партии Кореи, военные командиры и сотрудники революционных училищ. Ким Чен Ын выразил соболезнования и утешил семьи павших, извинился перед ними за то, что жизнь военнослужащих не была спасена.

"Почему наша армия такая героическая? Она не умеет сдаваться, для нее нет невозможного, она непременно побеждает в бою", - сказал Ким Чен Ын. Его речь тронула присутствовавших, указывает ЦТАК. Лидер КНДР передал портреты павших бойцов, завернутые в государственные флаги. Затем сам сфотографировался с членами семей.

Ранее в августе председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил медали героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии. Во время его выступления позади него стояла мемориальная стена, где были размещены портреты 101 человека. Ким Чен Ын прикрепил медали к фотографиям павших бойцов. На этой церемонии присутствовали члены семей военнослужащих. Этим летом были опубликованы кадры, как Ким Чен Ын лично встречает тела павших бойцов, которые были доставлены на родину.