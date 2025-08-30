За месяц было зарегистрировано 7,2 тыс. случаев незаконного проникновения на территорию страны

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Американские пограничники в августе зафиксировали существенный рост случаев нелегального пересечения границы США с Мексикой. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

По их данным, в августе было зарегистрировано более 7,2 тыс. случаев незаконного проникновения на территорию США через южную границу. Это на 57% больше, чем в июле, когда этот показатель был рекордно низким и составлял 4,6 тыс. случаев. Задержанных на границе нелегалов либо отправляют обратно в Мексику, либо передают Службе таможенного и пограничного контроля для дальнейшей депортации.

Источник издания в Министерстве внутренней безопасности США объяснил скачок тем, что в страну пытаются вернуться высланные ранее американским лидером Дональдом Трампом мигранты.

Тем не менее показатель этого августа все равно гораздо ниже, чем при администрации бывшего президента США Джо Байдена, отмечает New York Post. В августе прошлого года пограничники задержали на границе с Мексикой около 58 тыс. нелегалов, в августе 2023 года - более 132 тыс.