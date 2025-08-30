Организация делает акцент на взаимном доверии и равенстве, ненападении на третьи стороны и на решении общих проблем путем консультаций, отметил, в частности, эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй

ШАНХАЙ, 30 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) существенно отличается от Группы семи (G7) и Североатлантического альянса своим инклюзивным характером и отказом от блокового противостояния. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразили китайские эксперты.

"ШОС демонстрирует внеблоковый, открытый и инклюзивный подход, что отличает ее от конфронтационного тона, насаждаемого Западом, - сказал эксперт из Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае Чжэн Жуньюй. - ШОС принципиально отличается от Группы семи, которая глубоко связана идеологическими ценностями, ШОС опирается на консенсус и не имеет под собой блоковой основы". По его словам, организация делает акцент на взаимном доверии и равенстве, ненападении на третьи стороны и на решении общих проблем путем консультаций.

"ШОС не считает себя доминирующей силой в мировом порядке, что является ключевым отличием от НАТО и G7", - отметил в свою очередь эксперт Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

Аналитик подчеркнул, что ШОС не является военным союзом и не нацелена на третьи стороны, вместо этого она стремится к построению конструктивных партнерских отношений между странами-участницами. Согласно его мнению, эта неконфронтационная, инклюзивная модель сотрудничества больше соответствует современным тенденциям. Цуй Хэн добавил, что ШОС не считает себя доминирующей силой в мировом порядке, что также отличает ее от НАТО и Группы семи.

Как отметил Чжэн Жуньюй, G7 представляет собой "клуб богатых западных стран". "Благодаря скоординированным усилиям они проводят последовательную внешнюю экономическую и международную политику в области безопасности, способствуя созданию трансатлантической среды, благоприятной для Запада", - указал он. Аналогичное мнение выразил и Цуй Хэн, указав, что "семерка" олицетворяет западоцентризм и демонстрирует высокую степень однородности.

"В отличие от нее, государства - члены ШОС отличаются поразительным разнообразием, различаются уровнем социально-экономического развития, религиозными и культурными традициями и моделями управления", - сказал Цуй Хэн.

Саммит ШОС

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, а также руководители 10 международных организаций.